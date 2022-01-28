Нацбанк оцінив, як "тисяча вакцинованим" вплине на ВВП

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Запроваджена урядом програма виплати вакцинованим додасть українській економіці близько 0,1% ВВП за рік.

Про це йдеться в Інфляційному звіті, опублікованому Національним банком.

Програму "є-Підтримка" було запроваджено напркиінці 2021 року для прискорення темпів вакцинації та підтримки найбільш постраждалих від карантину секторів економіки.

За оцінками НБУ, вплив програми на горизонті у 12 місяців може становити 0.1–0.15% ВВП, що відобразиться переважно у 2022 році.

Зауважимо, що програма насамперед спрямована на книгарні, кінотеатри, спорт, внутрішні перевезення, заклади культури та концерти. Згодом літнім людям дозволили купувати за отриману тисячу ліки.

Регулятор зазначає, що приватне споживання залишиться основним драйвером зростання ВВП. Споживчі витрати продовжать активно зростати (5–6% за рік) на прогнозному періоді за рахунок збільшення реальних доходів населення.

Нагадуємо:

Програму виплат вакцинованим українцям "єПідтримка" хочуть розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги. Також грошима зможуть скористатися вакциновані підлітки.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Економічна правда