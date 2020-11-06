Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП Украины в 2-3 раза до 2030 года

Среди ключевых стратегических индикаторов в "Векторах экономического развития до 2030 года", которые представил Кабмин, - увеличение реального долларового ВВП Украины с 136 млрд долларов по итогам 2019 года до 300-460 млрд долларов до 2030 года.

Об этом говорится в презентации по векторах экономического развития, которую представил в пятницу премьер Денис Шмыгаль.

Также в правительстве надеются, что номинальный ВВП на душу населения до 2030 года вырастет до 7300 -11200 долларов (по итогам 2019 - 3659 долларов).

В то же время по итогам 2019 года реальный ВВП в Польше достиг 660 млрд долларов, Турции - 1,251 трлн долларов. А ВВП на душу населения в этих странах составил 15,595 и 9,042 тыс долларов соответственно.

Кроме этого, Кабмин рассчитывает, что прямые иностранные инвестиции вырастут с 5,8 млрд долларов по итогам 2019-го до 15-23 млрд долларов до 2030 года. При этом, за прошлый год прямые иностранные инвестиции в Польше составляли 14,4 млрд долларов, в Турции - 9 млрд долларов.

Также ожидается рост экспорта товаров и услуг - с 67 млрд долларов по итогам 2019-го до 120-160 млрд долларов до 2030 года. В то же время в Польше этот показатель по итогам 2019 года составил 324 млрд, в Турции - 236 млрд долларов.

Напомним:

Кабинет Министров определил 30 приоритетных проектов экономического развития до 2030 года.

В числе проектов создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и социальных услуг; уменьшение доли государства в экономике; развитие финансового сектора и уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес.

Одной из стратегических целей развития экономики Украины до 2030 года является привлечение в развитие энергетической системы 40 млрд долларов.

Экономическая правда