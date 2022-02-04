Економіка України зросла на 5,9% наприкінці року
П'ятниця, 4 лютого 2022, 15:17
Український валовий внутрішній продукт в останньому кварталі 2021 року зріс на 5,9% у річному вимірі.
Про це йдеться в оперативній оцінці Державної служби статистики.
Реальний ВВП порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,8% з урахуванням сезонного фактору.
Нагадуємо:
Реальний валовий внутрішній продукт України у ІІI кварталі зріс на 2,7% у річному вимірі.
На 2022 рік Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,4%. Передусім це зумовлено напруженою геополітичною ситуацією, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення.
МВФ вдруге за рік погіршив оцінку росту ВВП України у 2021 році - із 3,5% до 3,2%.
Економічна правда
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