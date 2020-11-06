Уряд визначив 30 пріоритетних проєктів в економіці до 2030 року

Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проєктів економічного розвитку до 2030 року.

Про це під заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації результатів аудиту держави.

В переліку проєктів створення економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соціальних послуг; зменшення частки держави в економіці; розвиток фінансового сектору та зменшення регуляторного навантаження на бізнес.

"Це сектори, які будуть в основі нашої довготермінової стратегії розвитку, а саме, частина з них представлена у зменшенні частки держави в економіці.

Також це розвиток фінансового сектору, зменшення регуляторного навантаження на бізнес, значне зростання обсягів розвідки та видобутку власних корисних копалин, розвиток інфраструктури у сільськогосподарському секторі, сприятливий податковий та правовий режим для інноваційних та дослідницьких компаній, цифрова економіка, репутація країни у світі та посилення торговельної дипломатії, створення економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соціальних послуг", - сказав Шмигаль.

Однією із стратегічних цілей розвитку економіки України до 2030 року є залучення в розвиток енергетичної системи 40 млрд доларів, йдеться в документі "Вектори економічного розвитку 2030".

З 40 млрд доларів на генерацію планується залучити 23 млрд доларів, на передачу і розподіл - 17 млрд доларів. Передбачається залучення 10 млрд доларів інвестицій у відновлювану енергетику та формування частки ВДЕ в загальному виробництві електроенергії на рівні 25%.

При цьому пропонується розглянути можливість виробництва водню з використанням зайвої електроенергії в системі з метою його подальшого експорту в ЄС. Поряд з цим планується скорочення частки вугільної генерації, а також зростання частки біомаси у виробництві теплової енергії до 30%.

Економічна правда