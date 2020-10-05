Microsoft вкладе 1 мільярд доларів в побудову дата-центрів у Греції

Компанія Microsoft оголосила про плани побудувати три центри обробки даних в Афінах, надавши вкрай необхідні інвестиції в розмірі до 1 мільярда доларів грецькій економіці, яка була вражена пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Ця новина була оголошена в понеділок американським технологічним гігантом і прем'єр-міністром Греції Міцотакісом.

Їй передували дев'ять місяців конфіденційних переговорів щодо угоди, яка також включає в себе програми навчання цифровим навичкам для приблизно 100 000 державних і приватних працівників, а також викладачів і студентів.

"Ці значні інвестиції є відображенням нашої впевненості в грецькій економіці, в грецькому народі і грецькому уряді", - сказав президент Microsoft Бред Сміт на церемонії, що відбулася в Музеї Акрополя в центрі Афін.

"Це не те, що ми робимо часто, і це не те, що ми робимо легко" – додав він.

Греція нещодавно вийшла з багаторічної фінансової кризи, але її економіка сильно постраждала від пандемії.

Пандемія COVID - 19 виявила сильну залежність країни від туризму. Уряд Міцотакіса заявляє, що хоче змінити баланс грецької економіки під час її відновлення, розвиваючи енергетичний, технологічний і оборонний сектори, сподіваючись переманити назад десятки тисяч випускників, які залишили країну під час кризи.

"Ми починаємо створювати умови для їх повернення", - сказав Міцотакіс. "Створення дата-центрів підвищує привабливість країни для інвестицій ... У Греції є сонце, і тепер вона отримує хмару" - додав він.

В даний час Microsoft має центри обробки даних у 26 країнах, у тому числі сім у Європейському союзі. Компанія, що базується в Редмонді, штат Вашингтон, вже працює з грецьким урядом над проєктом доповненої реальності в стародавній Олімпії, батьківщині Олімпійських ігор.

Європейська правда