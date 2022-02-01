Торгова комісія США перевірить угоду Microsoft і Activision Blizzard

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Федеральна торгова комісія США перевірить угоду з купівлі корпорацією Microsoft розробника ігор Activision Blizzard за 68,7 млрд дол - Microsoft підозрюють у порушенні антимонопольного законодавства.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Регулятор вивчить можливу шкоду конкурентам через можливе обмеження доступу до найбільших ігор Activision Blizzard - у Комісії звернули увагу на поєднання ігрового портфеля Activision Blizzard та консолей Microsoft.

Як пише агентство, якщо угода зірветься, Microsoft оштрафують на 3 млрд дол.

Bloomberg додає: це свідчить про те, що компанія упевнена в схваленні угоди регуляторами.

Нагадаємо:

Компанія Microsoft купує одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft.

Економічна правда