Торгова комісія США перевірить угоду Microsoft і Activision Blizzard
Федеральна торгова комісія США перевірить угоду з купівлі корпорацією Microsoft розробника ігор Activision Blizzard за 68,7 млрд дол - Microsoft підозрюють у порушенні антимонопольного законодавства.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Регулятор вивчить можливу шкоду конкурентам через можливе обмеження доступу до найбільших ігор Activision Blizzard - у Комісії звернули увагу на поєднання ігрового портфеля Activision Blizzard та консолей Microsoft.
Як пише агентство, якщо угода зірветься, Microsoft оштрафують на 3 млрд дол.
Bloomberg додає: це свідчить про те, що компанія упевнена в схваленні угоди регуляторами.
Нагадаємо:
Компанія Microsoft купує одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft.
Економічна правда
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