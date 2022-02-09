Microsoft цікавиться покупкою розробника сервісів для кібербезпеки Mandiant

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Корпорація Microsoft веде переговори про придбання розробника сервісів для кібербезпеки Mandiant Inc.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що угода б посилила зусилля Microsoft із захисту клієнтів від зломів.

"Обговорення може і не закінчитись пропозицією", - кажуть співрозмовники агентства на умовах анонімності.

Mandiant спеціалізується на сервісах для швидкого реагування на атаки.

На тлі новини про інтерес Microsoft акції Mandiant у Нью-Йорку виросли на 18%, а капіталізація - майже до 4,3 мільярда доларів. Mandiant і Microsoft відмовилися від коментарів.

"Сервіси Mandiant розширять арсенал продуктів Microsoft для захисту клієнтів і реагування на загрози кібербезпеці", - додає агентство.

"Угода дозволить Microsoft краще конкурувати з компаніями, які зосереджені виключно на безпеці, а також може підштовхнути хмарних конкурентів Amazon.com Inc. і Google від Alphabet Inc. до власних подібних придбань", - сказав старший аналітик Bloomberg Intelligence Анураг Рана.

Економічна правда