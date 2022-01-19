Sony втратила 20 млрд доларів капіталізації після оголошення угоди Microsoft і Activision Blizzard

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За підсумками торгів 19 січня капіталізація Sony Group Corp. впала на 20 млрд дол - акції компанії впали на 13% після того, як кокурент - Microsoft - оголосив про угоду на 69 млрд дол щодо придбання розробника ігор Activision Blizzard Inc.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Прагнення залучити платних передплатників за допомогою величезного портфоліо ігор кидає виклик традиційній консольній бізнес-моделі Sony, яка спирається на культові ексклюзивні ігри та продажі обладнання. На ігри та мережеві послуги припадає близько 30% доходу Sony", - пише агентство.

За словами керівника Xbox Філа Спенсера, Microsoft оголосила, що має понад 25 мільйонів передплатників Game Pass і "запропонує стільки ігор Activision Blizzard, скільки зможе в рамках Xbox Game Pass та PC Game Pass", охоплюючи як існуючі, так і нові ігри.

Call of Duty, Diablo і World of Warcraft є одними з кількох дуже успішних франшиз, розроблених під егідою Activision Blizzard.

"Sony матиме величезний виклик, щоб вистояти самостійно у цій війні на виснаження", - сказав Амір Анварзаде з Asymmetric Advisors.

"З огляду на те, що Call of Duty тепер, швидше за все, буде додано виключно до списку Game Pass, протистояння для Sony буде тільки посилюватися", - додав він.

Водночас акції Activision Blizzard за годину після оголошення про продаж Microsoft (до того, як Nasdaq призупинила торги) подорожчали на 35% і досягли максимальної позначки в 88 дол за штуку з літа 2021 року (такий показик тоді був до скандалів з дискримінацією та домаганнями).

Нагадаємо:

Компанія Microsoft купує одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft.

Економічна правда