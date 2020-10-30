Укрпошта переводить 250 відділень на семиденний робочий тиждень

З листопада 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти почнуть працювати без вихідних, 7 днів на тиждень.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Зміни впроваджуються зокрема у зв'язку з наближенням сезону високої навантаженості. Раніше компанія збільшила графік роботи до 21 години та скасувала обідні перерви, за яких зачиняються відділення. Працівники, як і раніше, мають час на відпочинок - вони замінюють одне одного, що дозволяє відділенню не зачинятися.

Нагадаємо:

За три квартали 2020 року "Укрпошта" збільшила дохідність на 16% у порівнянні з минулим роком.

Раніше також повідомлялося, що "Укрпошта" отримає від ЄБРР 63 млн євро на розвиток логістичної мережі і сільських відділень.

Економічна правда