Укрпошта витратить на власний банк понад мільярд

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На купівлю власного банку та відповідну інфраструктуру Укрпошті знадобиться щонайменше мільярд гривень.

Про це йдеться у статті ЕП за підсумками дебатів між головою Укрпошти Ігорем Смілянським та експертом CASE Ukraine Євгеном Дубогризом.

Смілянський розповів, що, аби довести інфраструктуру Укрпошти до рівня банку, потрібно близько 1,5 млрд грн інвестицій.

"Початкові інвестиції мають скласти близько 500 мільйонів гривень – це витрати на придбання банку, а також ІТ-системи. Далі потрібна ще докапіталізація на 500 мільйонів або 1 мільярд", – розповів він.

Крім того, Укрпошта має власну платіжну систему і, відповідно до регуляцій НБУ, до кінця 2022 року повинна її повністю оцифрувати. На це потрібно витратити 1,5 мільярда гривень – незалежно від того, чи купуватиме підприємство банк.

Далі на основі цієї інфраструктури можна побудувати свій банк, а можна співпрацювати з банком-агентом.

Більше про майбутній "Укрпошта банк" читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спір за "головний банк країни": аргументи прихильників і противників купівлі банку "Укрпоштою"