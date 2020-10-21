"Укрпошта" отримає від ЄБРР 63 млн євро на розвиток логістичної мережі і сільських відділень

Кабмін схвалив розпорядження про залучення коштів ЄБРР у розмірі 63 млн євро на реалізацію проєктів "Логістична мережа" та "Сільське відділення" Укрпошти.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 21 жовтня, передає прес-служба Мінінфраструктури.

"Укрпошта продовжує виконувати масштабну інвестиційну програму на цей рік для модернізації існуючої логістичної мережі та вдосконалення роботи пошти. Сьогодні своїм рішенням уряд підтримав залучення позики ЄБРР у розмірі 63 млн євро на ключові проєкти компанії з модернізації логістичної мережі та сільських відділень.

Попри кризу та карантин Укрпошта продовжує стабільно розвиватися, набирати новий персонал на роботу, виплачувати рекордні дивіденди державі, активно реалізовувати свої непрофільні активи, спрямовуючи їх на модернізацію. І ми будемо надалі використовувати кожну можливість для вдосконалення роботи компанії", - зазначив голова міністерства Владислав Криклій.

Зокрема, реалізація проєкту "Логістична мережа" передбачає створення нових логістичних центрів Укрпошти та встановлення сучасного сортувального обладнання у логістичних хабах та депо.

"Реалізація проєкту "Сільське відділення" забезпечить оновлення моделі роботи поштових відділень у селах з населенням менш ніж 1 тисяча осіб. Замість сільських стаціонарних відділень поштового зв’язку планується продовжити запровадження до 1900 пересувних відділень з повним функціоналом, які покриють 100% населених пунктів України", - йдеться у повідомленні.

Також Кабмін схвалив проєкт розпорядження президента про делегацію України для участі у переговорах з ЄБРР щодо укладення Гарантійної угоди "Проєкт розвитку логістичної мережі АТ "Укрпошта" (Модернізація та цифровізація Укрпошти та сільське відділення)" між Україною та ЄБРР.

Цим документом міністра інфраструктури Владислава Криклія уповноважили підписати угоду від української сторони.

Економічна правда