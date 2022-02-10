Гроші за вакцинацію можна буде витратити на передплату друкованих газет і журналів

фото: укрпошта

Кабмін розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити 1000 грн за вакцинацію - до нього ввійшла передплата періодичних друкованих видань.

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

Відповідна постанова уряду набуде чинності 14 лютого.

"В Укрпошті можна витратити отримані в рамках програми єПідтримка кошти на періодику та передплатити онлайн будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року.

Серед переліку видань широкий вибір популярних видань: місцева преса, періодика для дітей, тематичні видання тощо. Більш детально за посиланням https://www.ukrposhta.ua/ua/periodychni-vydannia", - йдеться у повідомленні.

Оформити передплату на видання можна через сервіс "Онлайн-передплата" на сайті Укрпошти, маючи карту єПідтримка.

Коштами можна буде скористатися впродовж 9 місяців з моменту зарахування на картку.

"Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка", - пояснили в компанії.

"Наразі розрахуватися карткою "єПідтримка" можна при оформленні передплати онлайн. Це гарна можливість для тих українців, які не вирішили, на що витратити "тисячу", оформити річну передплату для своїх менш діджитальних родичів, наприклад, бабусь та дідусів, які мешкають в селах.

Так само це і гарний спосіб для молоді передплатити суспільно-політичні тижневики - в нашому каталозі понад 3500 індексів, тому кожен знайде видання собі до смаку", - заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення розширити програму виплат для вакцинованих громадян та перерахувати додаткові 500 гривень за бустерну дозу.

Крім того, рішенням уряду збільшується строк дії рахунку для виплат, а також термін використання коштів з 4 місяців до 9 місяців.

Економічна правда