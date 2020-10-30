Укрпочта переводит 250 отделений на семидневную рабочую неделю
С ноября 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты начнут работать без выходных, 7 дней в неделю.
Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.
Изменения внедряются в частности в связи с приближением сезона высокой нагруженности. Ранее компания увеличила график работы до 21 часов и отменила обеденные перерывы, при которых закрываются отделения. Сотрудники, как и раньше, имеют время на отдых - они заменяют друг друга, что позволяет отделениям не закрываться.
Напомним:
За три квартала 2020 года "Укрпочта" увеличила доходность на 16% по сравнению с прошлым годом.
Ранее также сообщалось, что "Укрпочта" получит от ЕБРР 63 млн евро на развитие логистической сети и сельских отделений.
Экономическая правда
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