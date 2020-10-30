Укрпочта переводит 250 отделений на семидневную рабочую неделю

С ноября 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты начнут работать без выходных, 7 дней в неделю.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Изменения внедряются в частности в связи с приближением сезона высокой нагруженности. Ранее компания увеличила график работы до 21 часов и отменила обеденные перерывы, при которых закрываются отделения. Сотрудники, как и раньше, имеют время на отдых - они заменяют друг друга, что позволяет отделениям не закрываться.

Напомним:

За три квартала 2020 года "Укрпочта" увеличила доходность на 16% по сравнению с прошлым годом.

Ранее также сообщалось, что "Укрпочта" получит от ЕБРР 63 млн евро на развитие логистической сети и сельских отделений.

Экономическая правда