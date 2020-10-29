За три квартали 2020 року "Укрпошта" отримала 6,5 мільярдів чистого доходу

За 9 місяців 2020 року "Укрпошта" збільшила дохідність на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року та отримала 6,5 млрд грн чистого доходу, чистий прибуток за цей період становив 60,9 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що "Укрпошті" вдалося наростити обсяги та доходи за всіма основним напрямками бізнесу – поштовими, фінансовими та торгівельними послугами.

"Так, на 30% зросли доходи від посилок (послуги Укрпошта "Стандарт", Укрпошта "Експрес", SmartBox та міжнародні відправлення ЕМС) за рахунок збільшення на 22% обсягів відправлень.

Доходи від дрібних пакетів за звітний період зросли на 35%, обсяги - на 14%. Клієнти Укрпошти почали частіше користуватися фінансовими послугами, зокрема онлайн-сервісами. На 11% зросла кількість поштових переказів. А доходи від приймання платежів збільшилися на 21%. За рахунок оновлення асортименту виріс також дохід від торгівлі (без урахування купівельної вартості товарів) – на 14% у порівнянні з трьома кварталами 2019 року", - йдеться у повідомленні.

"Укрпошта попри пандемію збільшує доходи, нарощує обсяги та продовжує реалізовувати інвестиційні проекти. Навіть із урахуванням додаткових витрат, зокрема на альтернативні шляхи доставки міжнародних посилок в умовах тимчасового закриття пасажирських авіарейсів, на засоби індивідуального захисту для 65-тисячного колективу, виплату надбавок за роботу в умовах карантину - Укрпошта отримала 6,5 млрд грн чистого доходу.

Чи ми можемо краще? Безумовно, і ми повинні це зробити у четвертому кварталі. Ми також продовжимо знаходити баланс між необхідністю збільшення доходів, щоб покривати збільшення витрат, та розумінням непростої ситуації, в яку потрапили мільйони наших клієнтів", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Під час карантину ми зробили акцент на соціально важливих послугах: доставці пенсій, ліків, товарів, прийманні платежів. І вже бачимо значну динаміку росту як по торгівлі, так і по фінансових послугах. Далі - оновлення логістичної мережі Укрпошти за рахунок залучення кредитів на понад 100 млн євро від ЄІБ та ЄБРР, запуск пересувних відділень у всіх областях і врешті запуск поштового банку в країні.

Усе для того, аби наші клієнти отримували якісні та сучасні послуги навіть у найвіддаленіших населених пунктах", - додав він.

У компанії додали, що середньомісячна заробітна плата за 9 місяців поточного року у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року зросла на 16% і склала 6 685 грн.

При цьому фонд оплати праці дорівнював 3,8 млрд грн, із яких 80% - це витрати на виробничий персонал (листоноші, водії, працівники сортувальних центрів, персонал, який обслуговує клієнтів у відділеннях).

За 9 місяців 2020 року Укрпошта сплатила 2,3 млрд грн податків, зборів, внесків та обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів, що на 25% більше, ніж за три квартали 2019 року.

Нагадаємо:

За результатами 2019 року Укрпошта виплатила рекордні 202,7 млн грн дивідендів, що стало найбільшою сумою відрахувань дивідендів у державний бюджет за все існування компанії.

Економічна правда