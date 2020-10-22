На міжбанку гривня трохи зміцнилася до долара

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,27 - 28,29 гривні;

Євро – 33,42 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 22 жовтня на рівні 28,27 гривні.

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

Економічна правда