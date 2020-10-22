На межбанке гривня немного укрепилась к доллару
Четверг, 22 октября 2020, 17:15
22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,27 - 28,29 гривни;
Евро - 33,42 - 33,44 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 22 октября на уровне 28,27 гривни.
22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua