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На межбанке гривня немного укрепилась к доллару

Четверг, 22 октября 2020, 17:15
 

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,27 - 28,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,27 - 28,29 гривни;

Евро - 33,42 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 22 октября на уровне 28,27 гривни.

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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