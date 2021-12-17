Курс гривні знизився на валютних торгах
П'ятниця, 17 грудня 2021, 17:55
17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,25 – 27,27 гривні;
Євро – 30,81 – 30,83 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,19 гривні.
17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua