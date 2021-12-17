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Курс гривні знизився на валютних торгах

П'ятниця, 17 грудня 2021, 17:55

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,25 – 27,27 гривні;

Євро – 30,81 – 30,83 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,19 гривні.

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

Економічна правда

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