Курс валют на 20 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,28 – 27,30 гривні;
Євро – 30,74 – 30,76 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,13 – 27,33 гривні. Євро купують за 30,47 гривні, продають за 30,84 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,12 – 27,25 гривні, євро – 30,48 – 30,72 гривні.
Нагадуємо:
17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 20 грудня на рівні 27,25 гривні.
Економічна правда
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