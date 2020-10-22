Курс валют на 22 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,25 - 28,27 гривні;

Євро – 33,48 - 33,50 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,18 – 28,38 гривні. Євро купують по 33,17 гривні, продають по 33,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,27 - 28,35 гривні, євро - 33,34 - 33,45 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 22 жовтня на рівні 28,27 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,53 грн (на 21 жовтня - 33,50 гривні).

Економічна правда