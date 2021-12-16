Гривня стрімко ослабла до євро
Четвер, 16 грудня 2021, 19:56
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,19 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,84 грн (на 16 грудня – 30,62 гривні).
Нагадуємо:
16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 – 27,19 гривні.
16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.
Економічна правда
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