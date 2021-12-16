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Гривня стрімко ослабла до євро

Четвер, 16 грудня 2021, 19:56
 
фото нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,19 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,84 грн (на 16 грудня – 30,62 гривні).

Нагадуємо:

16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 – 27,19 гривні.

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.

Економічна правда

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