З початку року митники вилучили тютюну і цигарок на 40 мільйонів
За 8 місяців 2020 року працівники митниці виявили 470 випадків порушень при переміщенні тютюну і тютюнових виробів - вилучили понад 43 млн шт цигарок на загальну суму 38 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.
Також за цей час виявили 10 тонн тютюну на загальну суму майже 1,5 млн грн.
"Найрезонанснішими випадками стали виявлення Одеською митницею 747 тис пачок цигарок у контейнері з тканиною в Одеському порту та 592 тис пачок цигарок серед чаю в Чорноморському порту.
Також упродовж січня - серпня 2020 року виявлено 134 випадки порушень митних правил при переміщенні спирту та алкогольних напоїв. Загалом вилучено понад 132 тис л спирту та алкогольних виробів на загальну суму майже 7 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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