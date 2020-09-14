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З початку року митники вилучили тютюну і цигарок на 40 мільйонів

Понеділок, 14 вересня 2020, 16:10
 

За 8 місяців 2020 року працівники митниці виявили 470 випадків порушень при переміщенні тютюну і тютюнових виробів - вилучили понад 43 млн шт цигарок на загальну суму 38 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Також за цей час виявили 10 тонн тютюну на загальну суму майже 1,5 млн грн.

"Найрезонанснішими випадками стали виявлення Одеською митницею 747 тис пачок цигарок у контейнері з тканиною в Одеському порту та 592 тис пачок цигарок серед чаю в Чорноморському порту.

Також упродовж січня - серпня 2020 року виявлено 134 випадки порушень митних правил при переміщенні спирту та алкогольних напоїв. Загалом вилучено понад 132 тис л спирту та алкогольних виробів на загальну суму майже 7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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митниця

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