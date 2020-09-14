С начала года таможенники изъяли табака и сигарет на 40 миллионов

За 8 месяцев 2020 года работники таможни обнаружили 470 случаев нарушений при перемещении табака и табачных изделий - изъяли более 43 млн шт сигарет на общую сумму 38 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Также за это время обнаружили 10 тонн табака на общую сумму почти 1,5 млн грн.

"Самыми резонансными случаями стали выявленные Одесской таможней 747 тыс пачек сигарет в контейнере с тканью в Одесском порту и 592 тыс пачек сигарет среди чая в Черноморском порту.

Также в течение января - августа 2020 года выявлено 134 случая нарушений таможенных правил при перемещении спирта и алкогольных напитков. Всего изъято более 132 тыс л спирта и алкогольных изделий на общую сумму почти 7 млн ​​грн", - говорится в сообщении.

Экономическая правда