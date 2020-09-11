УЗ у серпні збільшила обсяги перевезення зернових на 9%

У серпні 2020 року "Укрзалізниця" перевезла 3,7 млн тонн зернових - це на 8,8% більше показника аналогічного періоду минулого року (3,4 млн тонн).

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Наразі Укрзалізниця навантажує близько 2 тис вагонів-зерновозів на добу, що є досить високим показником. Компанія налаштована на подальше збільшення обсягів перевезень зернових за умови більш ефективної взаємодії з іншими учасниками перевізного процесу щодо прискорення технологічних процесів розвантаження вагонів та належної організації роботи зернових станцій.

Вагони філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" користуються підвищеним попитом у аграріїв. Щоб задовольнити вимоги клієнтів, запроваджені довгострокові контракти, які надають замовникам гарантовані перевезення у вагонах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вересень вже законтрактовано 10 тисяч вагоновідправок, під які гарантовано будуть надані вагони. Термін користування послугою відповідно до потреб клієнтів становить від 9 до 12 місяців.

Економічна правда