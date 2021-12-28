Зміна клімату вдарить по 5 областях України – дослідження

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Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області зазнають найбільших втрат унаслідок зміни клімату.

Про це йдеться у результатах дослідження Світового банку щодо впливу зміни клімату на ключові сектори економіки України, проведеного з ініціативи Мінекології.

Згідно з ним, вивчалися два сценарії. Вони передбачають глобальне підвищення температури до 2100 року відповідно на 2,4°C (при боротьбі з викидами вуглецю) і на 4,3°C (без достатніх заходів такої боротьби).

Відповідно до другого сценарію, аналітики передбачають зниження врожайності в Україні ячменю, кукурудзи та соняшника у 2030-2050 роках на 10-30% до рівня 2010 року.

"Найбільші втрати доходів домогосподарств та найбільше зростання бідності та нерівності через зниження вартості сільськогосподарського виробництва прогнозується у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях", – йдеться у резюме дослідження.

Експерти зазначають, що кліматично збалансовані стратегії управління водними ресурсами можуть підвищити загальну врожайність в Україні на 20-40%, зокрема до 80% – для кукурудзи та до 40-80% – для соняшника. Згідно з дослідженням, щорічна вигода від підтримки оптимального водного балансу може становити 264-504 млн. доларів.