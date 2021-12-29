Витрати аграріїв на перевезення зерна залізницею зросли вдвічі – член ЄБА

Витрати українських виробників зерна на залізничну логістику аграрних вантажів до морських портів України у 2021 році збільшилися вдвічі в порівнянні з попереднім роком.

Про це заявив член логістичного комітету Європейської бізнес-асоціації та радник голови правління "Укрзалізниці" Юрій Щуклін, йдеться у прес-релізі комунікаційного агентства GOLUBi GROUP.

"У 2020 році залізнична логістика зібраного з 1 га врожаю зерна коштувала в середньому 300 доларів, а у 2021 році – вже 600 доларів. Витрати на залізничну логістику фактично зрівнялися із витратами виробника на 1 га на вирощування зерна", – заявив він.

Вирішальним фактором зростання витрат аграріїв став дисбаланс попиту та пропозиції залізничних вагонів-зерновозів "Укрзалізниці", що утворився до осені 2021 року.

Щуклін зазначив, що передумови дисбалансу попиту та пропозиції вагонів-зерновозів були створені навесні та влітку 2021 року "бездіяльністю попереднього менеджменту" державного перевізника, який "не цікавився потребами ринку та не виходив на контакт із аграріями".

Через те, що дані про провізні можливості та рівень участі "Укрзалізниці" у перевезеннях урожаю не розкривалися, восени стався ажіотажний зліт цін.

Економічна правда