УЗ в августе увеличила объемы перевозки зерновых на 9%

В августе 2020 года "Укрзализныця" перевезла 3,7 млн тонн зерновых - это на 8,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (3,4 млн тонн).

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Сейчас Укрзализныця нагружает около 2 тыс вагонов-зерновозов в сутки, что является достаточно высоким показателем. Компания настроена на дальнейшее увеличение объемов перевозок зерновых при условии более эффективного взаимодействия с другими участниками перевозочного процесса по ускорению технологических процессов разгрузки вагонов и надлежащей организации работы зерновых станций.

Вагоны филиала "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" пользуются повышенным спросом у аграриев. Чтобы удовлетворить требования клиентов, введены долгосрочные контракты, которые предоставляют заказчикам гарантированные перевозки в вагонах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сентябрь уже законтрактовано 10 000 вагоноотправок, под которые гарантированно будут предоставлены вагоны. Срок пользования услугой в соответствии с потребностями клиентов составляет от 9 до 12 месяцев.

Экономическая правда