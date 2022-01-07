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Світові ціни на зернові досягли максимального за 10 років рівня – ООН

П'ятниця, 7 січня 2022, 10:45
 
unsplash

За підсумками 2021 року ціна на зернові досягли максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року.

Про це повідомили в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО).

При цьому, ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю - на 31,3%, водночас ціни на рис знизились на 4%.

"У грудні 2021 року ціни на основні продукти харчування трохи знизилися, проте за підсумками минулого року вони виявилися значно вищими, ніж у 2020 році.

Загалом Індекс продовольчих цін ФАО порівняно з листопадовим показником у грудні знизився на 0,9% та становив 133,7 пунктів. Значення цього індексу, який дозволяє відслідковувати коливання світових цін на найбільш ходові продовольчі товари, виявилося на 23,1% вище за показник грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

За підсумками 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 125,7 пунктів, що на 28,1% вище за показник 2020 року.

"У звичайних умовах високі ціни ведуть до збільшення обсягів виробництва, однак зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, що продовжується, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку в 2022 році", - заявив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.

За даними ФАО, у грудні 2021 року ціни на зернові знизилися на 0,6%, порівняно з листопадовим рівнем.

Цьому сприяло зниження експортних котирувань пшениці внаслідок покращення ситуації з пропозицією за підсумками збирання врожаю в Південній півкулі, що дозволило з лишком компенсувати підвищення цін на кукурудзу.

"У грудні на тлі млявого міжнародного попиту дещо подешевшала олія, проте за 2021 рік її середня ціна збільшилася на 65,8 відсотка порівняно з 2020 роком", - додали в ФАО.

При цьому, наприкінці року подешевшав цукор.

"Ціни на м'ясо у грудні практично не змінилися, водночас за підсумками 2021 року вони виявилися на 12,7% вищими, ніж у 2020 році.

Вартість вершкового масла та молока у грудні підвищилася внаслідок зниження обсягів їх виробництва у Західній Європі та Океанії. При цьому сир став трохи дешевшим. Але загалом за підсумками 2021 року середнє значення індексу цін на молочну продукцію виявилося на 16,9% вище за рівень 2020 року", - резюмували в ООН.

Нагадуємо:

Ціни на продовольство у світі продовжили зростати у листопаді 2021 року та перевищили рівні 2011 року через зерно та молочну продукцію.

Світові ціни на продовольство у жовтні 2021 року сягнули найвищого з липня 2011 року рівня через подорожчання олії до історичного рекорду.

Економічна правда

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ООН світ зерно пшениця продукти

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