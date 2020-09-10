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Ощадбанк видав мікрокредитів бізнесу на 1,3 мільярда

Четвер, 10 вересня 2020, 13:02
 

З початку дії програми кредитування мікро-, малого і середнього бізнесу Ощадбанк видав мікрокредитів на 1,3 млрд грн для 3350 підприємців.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Найбільш активно цим продуктом скористались бізнес-клієнти з Запорізької, Вінницької, Львівської, Донецької, Одеської, Чернівецької та Київської областей", - йдеться у повідомленні.

"За чотири місяці 2020 року Ощадбанк збільшив обсяги мікрокредитування бізнесу на 300 млн грн. Це рекордні темпи для цього напряму діяльності в нашому банку. Загалом з початку дії програми ми видали 1,3 млрд грн для 3350 підприємців з усіх регіонів України.

Банк продовжує комплексно підтримувати український бізнес, який сьогодні через пандемію опинився в надскладних умовах, але працює і виконує надзвичайно важливу місію для економіки України", - зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо:

У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки минулого тижня видали 330 нових кредитів на суму в 652 млн грн.

Економічна правда

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Ощадбанк кредити

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