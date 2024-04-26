НБУ до роковин Чорнобильської катастрофи вводить в обіг нову пам'ятну монету

фото: НБУ

Нацбанк до 38-ї річниці Чорнобильської катастрофи вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що це четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

"На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі – пташенята в гнізді.

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На аверсі – в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя", – йдеться в повідомленні.

В НБУ пояснили, що лелека чорний – це рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Лелека чорний занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями.

Додається, що наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону, та про те, що заповідник стає осередком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення.

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Номінал пам’ятної монети, яка виготовлена з нейзильберу, – 5 грн. Вона. Тираж – 40 000 шт. (у тому числі 20 000 шт. у сувенірному пакованні).

Нагадаємо:

Нацбанк 1 березня ввів в обіг нову пам’ятну монету "Батьківське щастя".



















