"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 330 нових кредитів

У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки минулого тижня видали 330 нових кредитів на суму в 652 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом за 6 місяців від моменту старту програми уповноважені банки видали майже 2 933 позики на загальну суму в 6,782 мільярда гривень. З них 5,469 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 1,115 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 157,626 мільйона гривень - на поповнення оборотних коштів.

"Завдяки програмі "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці збільшили кількість робочих місць на 10%.

Відповідно до наданих Фондом розвитку підприємництва даних за перше півріччя, підприємці завдяки отриманим доступним позикам створили 1028 нових робочих місць. При цьому загальна кількість персоналу цих позичальників програми та пов'язаних компаній складає 9484 працівника.

Тобто, кожен 10-й працюючий в мікро та малому бізнесі, який скористався умовами програми, отримав своє робоче місце завдяки доступним кредитам", - додали в Мінфіні.

Нагадаємо:

За тиждень 24-31 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 159 позик на 584 млн грн.

Економічна правда