БЕБ бачить загрозу у кредиті ЄБРР для Ощадбанку

SERGEI SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Бюро економічної безпеки не бачить потреби у залученні державним Ощадбанком кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Відповідний лист Бюро направило в уряд і наглядову раду банку, зазначив правоохоронний орган у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Готівкових ресурсів достатньо для забезпечення основної діяльності Ощадбанку. ЄБРР не буде зобов'язаний конвертувати інвестовані кошти в капітал "Ощадбанку" навіть при виконанні всіх умов угоди. Укладання кредитної угоди не має економічного обґрунтування і невигідно "Ощадбанку", – йдеться у матеріалах, які надіслало Бюро.

У БЕБ зазначили, що аналітики Бюро при аналізі мандатної угоди виявили "деякі ризики та передумови заподіяння шкоди економічній безпеці України, які можуть виникнути у процесі приватизації "Ощадбанку" відповідно до основ стратегічного реформування державного банківського сектору".

Зазначена угода, на думку аналітиків БЕБ, містить такі ризики для Ощадбанку та уряду:

по-перше, вартість кредиту становитиме 7% річних на початку угоди, з можливим коливанням від 5% до 19%, хоча Ощадбанк має достатні ресурси для забезпечення своєї основної діяльності, вважають у Бюро; по-друге, надані ЄБРР кошти протягом 24 місяців мають бути повністю використані на кредитування малого та середнього бізнесу. Проте наразі ставки кредитування у валюті встановлені нижче або на тому ж рівні, що й вартість кредиту ЄБРР, зазначає БЕБ.

БЕБ запропонував ґрунтовно відпрацювати та провести всебічний аналіз запропонованої ЄБРР угоди, а також внести корективи до її умов.

Нагадуємо:

Ощадбанк та ЄБРР у жовтні 2021 року підписали мандатний лист щодо початку роботи над проєктом залучення довгострокового кредиту обсягом до 100 млн. євро.

Міністерство фінансів вважає, що залучення міжнародної фінансової організації як міноритарного акціонера сприятиме покращенню інвестиційної привабливості та підвищенню вартості банку з метою проведення майбутніх продажів.

Ощадбанк засновано 1991 року. Його єдиним власником є держава.

Згідно зі статистикою Нацбанку, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів Ощадбанк займав у рейтингу 2-е місце (249,938 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.