Курс валют на 26 квітня: гривня слабне до долара та євро

На кінець тижня, 26 квітня, Національний банк ослабив гривню до долара США та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,67 грн, євро – 42,52 грн (напередодні долар - 39,47 грн, євро – 42,18 грн).

На 11:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 39,38 – 39,85 грн проти котирувань у 39,72 – 39,88 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,8– 43,05 грн проти курсу 42,73 – 43,06 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,45 - 39,9 грн (курс на 25 квітня – 39,45 - 39,9 грн);

Євро – 42,3 - 42,95 грн (курс на 25 квітня – 42,3 - 42,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,35 - 39,95 грн;

OTP Bank – 39,2 - 39,85 грн;

Укрексімбанк – 39,35 - 39,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,84 грн за долар, monobank – 39,83 грн.