Курс валют на 26 квітня: гривня слабне до долара та євро
П'ятниця, 26 квітня 2024, 12:22 -
На кінець тижня, 26 квітня, Національний банк ослабив гривню до долара США та євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 39,67 грн, євро – 42,52 грн (напередодні долар - 39,47 грн, євро – 42,18 грн).
На 11:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 39,38 – 39,85 грн проти котирувань у 39,72 – 39,88 грн напередодні.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,8– 43,05 грн проти курсу 42,73 – 43,06 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 39,45 - 39,9 грн (курс на 25 квітня – 39,45 - 39,9 грн);
- Євро – 42,3 - 42,95 грн (курс на 25 квітня – 42,3 - 42,9 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 38,35 - 39,95 грн;
- OTP Bank – 39,2 - 39,85 грн;
- Укрексімбанк – 39,35 - 39,95 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,84 грн за долар, monobank – 39,83 грн.
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