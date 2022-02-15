Ощадбанк повідомив, що відновлює роботу систем

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Ощадбанк заявив, що зазнав кібератаки та працює над відновленням систем.

Про це заявила пресслужба Ощадбанку.

"Ощадбанк інформує, що зазнав DDoS атаки. При цьому зазначаємо, що всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі", – зазначили у банку.

Наразі, за даними фінустанови, спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв’язку. Водночас користувачі досі повідомляють про те, що сайт не працює.

"Ми разом працюємо над тим, щоб відновити штатну швидкість роботи системи", – додали у банку.

Нагадуємо:

У Приватбанку заявили, що банк усуває наслідки DDOS-атаки та відновлює стабільну роботу систем.

Українці повідомляють про збої про роботу сайтів Приватбанку та Ощадбанку, уряд заявив про кібератаку. За даними УП, відбулася найпотужніша кібератака з зафіксованих.