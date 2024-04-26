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Відвантаження російського дизпального у портах Бразилії зросло майже у 4 рази

П'ятниця, 26 квітня 2024, 12:51 - Артур Крижний

Відвантаження російських газойлів і дизпального у порти інших країн за тиждень 15-21 квітня зросло на 36% і становили 821 тисяча тонн (з 603 тисяч тонн). Зокрема, порти Бразилії прийняли пального у 3,7 раза більше, ніж тиждень тому. 

Про це пише видання enkorr з посиланням на дослідження Консалтингової групи "А-95". 

Найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські газойлі й дизпальне, були Бразилія, Туреччина й Марокко. На них припадає 75% постачань.

Обсяги надходження російського дизпального в турецькі порти збільшилися на 8%, до 233 тисяч тонн. Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зросли в 3,7 раза й становили 310 тисяч тонн. Своєю чергою Марокко прийняла 76 тисяч тонн.

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Нагадаємо:

Тижневий морський експорт автомобільних бензинів з російських портів упав до піврічного мінімуму - 54 тисяч тонн.

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