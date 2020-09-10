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Ощадбанк выдал микрокредитов бизнесу на 1,3 миллиарда

Четверг, 10 сентября 2020, 13:02
 

С начала действия программы кредитования микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанк выдал микрокредитов на 1,3 млрд грн для 3350 предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Наиболее активно этим продуктом воспользовались бизнес-клиенты из Запорожской, Винницкой, Львовской, Донецкой, Одесской, Черновицкой и Киевской областей", - говорится в сообщении.

"За четыре месяца 2020 года Ощадбанк увеличил объемы микрокредитования бизнеса на 300 млн грн. Это рекордные темпы для этого направления деятельности в нашем банке. Всего с начала действия программы мы выдали 1,3 млрд грн для 3350 предпринимателей из всех регионов Украины.

Банк продолжает комплексно поддерживать украинский бизнес, который сегодня из-за пандемии оказался в сверхсложных условиях, но работает и выполняет чрезвычайно важную миссию для экономики Украины", - отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Напомним:

В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки на прошлой неделе выдали 330 новых кредитов на сумму в 652 млн грн.

Экономическая правда

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Ощадбанк кредиты

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