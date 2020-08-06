Таксі Bolt почало роботу в Дніпрі

Сервіс замовлення таксі Bolt 6 серпня 2020 року запустився у Дніпрі, вартість поїздок - від 23 гривень.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на представників компанії.

Зазначається, що Дніпро - п'яте місто України після Києва, Львова та Одеси, де запрацював сервіс.

У компанії додали, що протягом першого тижня після запуску клієнти можуть замовити поїздку зі знижкою до 50%.

Нагадаємо:

Раніше сервіс замовлення таксі Bolt оголосив про запуск у Києві у тестовому режимі нової категорії XL з авто на 6 і більше посадочних місць.

Економічна правда