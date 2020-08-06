Таксі Bolt почало роботу в Дніпрі
Четвер, 6 серпня 2020, 14:26
Сервіс замовлення таксі Bolt 6 серпня 2020 року запустився у Дніпрі, вартість поїздок - від 23 гривень.
Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на представників компанії.
Зазначається, що Дніпро - п'яте місто України після Києва, Львова та Одеси, де запрацював сервіс.
У компанії додали, що протягом першого тижня після запуску клієнти можуть замовити поїздку зі знижкою до 50%.
Нагадаємо:
Раніше сервіс замовлення таксі Bolt оголосив про запуск у Києві у тестовому режимі нової категорії XL з авто на 6 і більше посадочних місць.
Економічна правда
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