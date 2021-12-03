Uber, Uklon, Bolt: як відрізняються сервіси за цінами, швидкістю та комфортом

Як за ринок автомобільних перевезень пасажирів борються світовий гегемон, український старожил та естонський стартап.

Агрегатори таксі зробили справжню революцію на ринку перевезень в Україні і світі. Запровадженню нових технологій, які дозволяють людям замовити поїздку кількома натисканнями на екрані смартфона, спочатку чинився сильний спротив. У 2014-2015 роках країни ЄС охопили масштабні протести таксистів.

З того часу все змінилося. За шість років сформувалося ціле покоління людей, які ніколи не телефонували операторам, а ті, хто користувалися цим способом замовлення автівок, уже не пам'ятають номерів телефонів служб.

Тимчасом застосунки агрегаторів таксі входять у список найбільш популярних завантажень, і власники сервісів отримують мільярдні прибутки. Не дивно, що за український ринок триває запекла боротьба між світовим гегемоном Uber, українським старожилом Uklon та агресивним естонським стартапом Bolt.

Конкурувати цінами, швидкістю подачі авто та опціями його комфорту їм непросто, адже в цій тріаді агрегаторів усі більш-менш рівні. Компаніям доводиться придумувати оригінальну зброю для боротьби за споживача.

Чим відрізняються Uber, Uklon та Bolt і як вони змагаються?

Зручність опцій

Усе вирішують деталі, особливо на такому висококонкурентному ринку. Сервіси таксі намагаються розширювати свої послуги, пропонуючи, до прикладу, можливість виклику водія, який відвезе замовника на його авто.

Часто послуги, вигадані одним агрегатором, копіюють конкуренти. Наприклад, усі три сервіси пропонують вказувати адреси вручну і шляхом установки маркерів на карті. Є й автоматичне визначення розташування за геолокацією. Вказані одного разу адреси можна зберігати і навіть присвоювати їм назви.

Конкурентною перевагою Uklon є можливість замовити авто з точністю до під’їзду, тоді як Uber та Bolt вказують місце, куди треба підійти пасажируі, чи точку на мапі

Тільки Uklon вміє повторювати умови поїздки та замовляти зворотну. Користувачам Uber та Bolt міняти місцями адреси доводиться вручну.

Лише Uklon протиставляє конкурентам гнучкі побажання до поїздки: кур’єр, водій, що не палить, додатковий багаж у салоні, англомовний або мовчазний водій, зустріч з табличкою. Окремою платною послугою є кондиціонер, наявність якого в автомобілях сервісу, вочевидь, не обов’язкова.

Унікальною опцією Uber є можливість замовлення автомобіля шляхом надсилання голосового повідомлення. Як і в Uklon, в Uber можна замовити автомобіль на конкретний час. У Bolt така опція відсутня.

Зате в Bolt чи не найбільший вибір категорій авто. Їх в естонського сервісу десять: звичайний автомобіль, з ізоляцією пасажира від водія, комфорт, бізнес, XL, мінівен для перевезення до восьми пасажирів, для доставки предметів без пасажирів, з дитячим кріслом, для перевезення тварин, електроавтомобіль.

Їх на один більше в Uklon, але лише формально, бо до переліку послуг цей агрегатор вніс виклик водія. Обравши цей пункт, користувач не отримує певний клас авто, бо перевезення здійснюватиметься на його транспортному засобі.

Щоправда, Uklon має унікальну опцію "Спільна поїздка". Обравши такий варіант, кілька пасажирів розділять між собою її вартість.

В Uber найменша пропозиція класів авто – вісім.

Зручність оплати – теж інструмент конкуренції, але які опції можна вигадати за наявності готівкового та безготівкового розрахунків?

В Uklon клієнти можуть "конкурувати" за водія, збільшуючи або зменшуючи вартість поїздки. Це особливо актуально в години пік.

Також в Uklon немає нарахування за додатковий час у дорозі, тоді як в Uber та Bolt вартість поїздки може бути більшою за оголошену. Uklon знімає гроші з рахунку користувача в момент, коли водій підтвердив замовлення.

Це простий варіант для споживача, але якщо в якийсь момент водій відмовиться від поїздки, то списану суму агрегатор поверне не одразу, а через певний час. Це незручно, якщо на рахунку обмежена кількість коштів.

Uber та Bolt списують кошти після поїздки, а початкова ціна може відрізнятися від кінцевої. Тобто спочатку клієнт бачить орієнтовну вартість поїздки. Якщо водій приїде швидше, то ціна не знизиться, а дорівнюватиме початковій оферті.

Лояльність

Здебільшого лояльність агрегаторів виявляється в наданні знижок та промокодів. Іноді їх дають просто так, а іноді – за залучення в систему друзів.

Bolt у партнерстві з іншими компаніями пропонує знижки на поїздки до аеропортів, вокзалів, ТРЦ. Пасажири агрегатора мали пільги за оплату окремих послуг банківською карткою. "Користувачам надаються знижки на поїздки, які можуть сягати 70% від загальної вартості", – розповідають у компанії.

Uklon восени запустив реферальну програму. Вона полягає в отриманні знижок за залучення клієнтів. Нові користувачі, які реєструються за промокодами, отримують знижку 50 грн на першу поїздку. Аналогічний бонус отримує і той, хто привів у компанію нового клієнта за унікальним промокодом.

"Під час запуску сервісу в нових містах усім новим клієнтам даруємо знижки 99% на першу поїздку або 50% – на перші три поїздки. Робимо сезонні та індивідуальні пропозиції залежно від активності клієнтів", – розповіли в Uklon.

В Uber пропонуються індивідуальні знижки з урахуванням низки факторів.

Ціни та час

При визначенні тарифу агрегатори використовують "принцип голландського аукціону": встановлюють максимальну ціну, яка залежно від попиту зменшується. Якщо попит слабкий – ціна низька, якщо значний – висока.

Такий принцип діє в багатьох сферах. Так продають квитки на матчі команд Національної баскетбольної асоціації в США. Якщо гра важлива, то попит на квитки буде високим, відповідно, ціни триматимуться на максимальних рівнях.

В реаліях українських сервісів таксі кінцева вартість замовлення залежить від базового тарифу, відстані і тривалості поїздки, а іноді – і від погоди.

Якщо в певному районі зростає попит і бракує водіїв, в Uber і Bolt починають діяти динамічні коефіцієнти і вартість поїздки збільшується. Коефіцієнти розраховуються автоматично і застосовуються в режимі реального часу.

За даними компаній, у Bolt середній час подачі автомобіля в Києві становить 4-5 хвилин, в Uber – 6 хвилин. В Uklon не змогли надати цей показник, але зазначили, що середній час пошуку автомобіля становить 22 секунди.