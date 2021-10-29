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Як електросамокати стали рушієм розвитку міської інфраструктури

Як електросамокати стали рушієм розвитку міської інфраструктури

Із розваги для хіпстерів електросамокати перетворилися на невід’ємну частину транспортної екосистеми.
П'ятниця, 29 жовтня 2021, 13:12
Антон Мілка
керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні

Ще 3-4 роки тому поодинокі гіроборди, електросамокати й моноколеса на вулицях українських міст викликали справжній подив перехожих. 

Наразі це популярний засіб пересування, яким охоче користуються як студенти, так і топменеджери. Ось дві причини, чому:

1) щоб заощадити кошти і не гаяти час у заторах;

2) щоб не завдавати шкоди довкіллю.

Провідну роль у популяризації цього виду індивідуального транспорту відіграли сервіси прокату електросамокатів, яких зараз у Києві вже шість. 

А почалося все не так давно. Хоча здається, що це було "в минулому житті": у листопаді 2019 року компанія Bolt запустила сервіс прокату електросамокатів на території технопарку UNIT.City в тестовому режимі, а вже у серпні 2020 року в столиці відбувся повноцінний запуск сервісу. Ця подія викликала неабиякий ажіотаж.

Уже незабаром через пандемію коронавірусу та пов’язані з нею обмеження (згадайте, коли можна було скористатися громадським транспортом, лише маючи спецперепустку) багато людей оцінило переваги цього індивідуального мікротранспорту. 

Як українці вподобали самокати

Електросамокати ― це не тільки про столицю. Жителі більшості обласних центрів країни вже їздять вулицями своїх рідних міст. День у день популярність сервісу прокату зростає, і в години пік знайти вільний самокат майже нереально.

Фахівці компанії Bolt проаналізували, як електросамокати здобувають прихильників і змінюють користувацьку поведінку. Результати дослідження є доволі цікавими:

  • Містянам потрібен певний час, щоб призвичаїтися до безстанційного сервісу. Так, користувачі у Львові спочатку намагалися повертати самокати на початкові точки прокату, але згодом стали залишати їх у зручних для себе місцях. 
  • Показник навмисного пошкодження і крадіжок самокатів у нашій країні є набагато нижчим, ніж у США або в деяких розвинутих європейських державах на кшталт Франції. 
  • Одразу після запуску сервісу жителі міст спочатку використовують електросамокати задля розваги. Наприклад, Дніпро не є винятком: тут цим транспортом користуються для відвідування визначних місць, які становлять туристичний інтерес. 
  • Згодом цей двоколісний засіб пересування починають дедалі більше використовувати не заради розваги, а як транспорт останньої милі ― для щоденних поїздок на роботу, за покупками до супермаркетів тощо. 

Користувацький фокус поступово зміщується в напрямку швидкого й зручного пересування містом. Найпоказовіший кейс ― успішний розвиток прокату електросамокатів у Києві.

Безпека і комфорт громадян ― понад усе 

Оскільки електричний мікротранспорт набуває більшої популярності, його використання потребує врегульованості на законодавчому рівні та належної інфраструктури. 

У липні 2021 року до Верховної Ради внесли два законопроєкти, які регулюють правила руху електросамокатів і запроваджують штрафи за їх порушення. 

Який саме законопроєкт урешті-решт запропонують законодавці, наразі достеменно невідомо. Але рано чи пізно закон буде ухвалено, і всі учасники ринку мають бути готовими оперативно адаптувати свій бізнес відповідно до нових правил.

Утім, оператори ринку прокату навіть готові діяти на випередження, дбаючи про безпеку і комфорт громадян. У червні цього року київські компанії, які надають в оренду електросамокати, підписали меморандум. 

Цей документ передбачає обмеження швидкості руху самокатів до 20 км/год і виділення окремих зон (парки, сквери, пішохідні вулиці тощо), де швидкість не має перевищувати 14 км/год.

Для того щоб забезпечити ефективну комунікацію з адміністраціями міст, оператори ринку прокату надаватимуть меріям аналітичні дані щодо місць найбільшого попиту, годин пік та інших показників, які безпосередньо стосуються використання електросамокатів. 

Це сприятиме виваженому смарт-плануванню інфраструктурного розвитку міст. Ось так новий тренд може змінити місто на краще, а разом із цим ―повсякдення і дозвілля його жителів.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
транспорт Bolt

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