Таксі Bolt запускає нову категорію з авто на 6 і більше посадочних місць

Сервіс замовлення таксі Bolt оголосив про запуск у Києві у тестовому режимі нової категорії XL з авто на 6 і більше посадочних місць.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у категорії XL доступні авто Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz Vito, Renault Lodgy, Opel Zafira, Ford Galaxy.

Мінімальна вартість поїздки - 75 грн.

"Ми часто отримували від користувачів прохання додати категорію, в якій можна було б викликати авто з великою кількістю посадочних місць. Ми вивчили ринок і зрозуміли: необхідність в такій послузі дійсно є.

Тому ми запускаємо категорію XL в тестовому режимі", - заявив регіональний директор Bolt Тарас Потічний.

Нагадаємо:

Водію сервісу таксі Bolt можна буде залишити безготівкові чайові впродовж 15 хвилин після завершення поїздки.

Економічна правда