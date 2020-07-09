Таксі Bolt запускає нову категорію з авто на 6 і більше посадочних місць
Сервіс замовлення таксі Bolt оголосив про запуск у Києві у тестовому режимі нової категорії XL з авто на 6 і більше посадочних місць.
Про це повідомляє прес-служба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що у категорії XL доступні авто Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz Vito, Renault Lodgy, Opel Zafira, Ford Galaxy.
Мінімальна вартість поїздки - 75 грн.
"Ми часто отримували від користувачів прохання додати категорію, в якій можна було б викликати авто з великою кількістю посадочних місць. Ми вивчили ринок і зрозуміли: необхідність в такій послузі дійсно є.
Тому ми запускаємо категорію XL в тестовому режимі", - заявив регіональний директор Bolt Тарас Потічний.
Нагадаємо:
Водію сервісу таксі Bolt можна буде залишити безготівкові чайові впродовж 15 хвилин після завершення поїздки.
Економічна правда
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