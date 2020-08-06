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Такси Bolt начало работу в Днепре

Четверг, 6 августа 2020, 14:26
 

Сервис заказа такси Bolt 6 августа 2020 года запустился в Днепре, стоимость поездок - от 23 гривен.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что Днепр - пятый город Украины после Киева, Львова и Одессы, где заработал сервис.

В компании добавили, что в течение первой недели после запуска клиенты могут заказать поездку со скидкой до 50%.

Напомним:

Ранее сервис заказа такси Bolt объявил о запуске в Киеве в тестовом режиме новой категории XL с авто на 6 и более посадочных мест.

Экономическая правда

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Bolt

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Экономическая правда
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