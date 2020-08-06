Такси Bolt начало работу в Днепре
Четверг, 6 августа 2020, 14:26
Сервис заказа такси Bolt 6 августа 2020 года запустился в Днепре, стоимость поездок - от 23 гривен.
Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей компании.
Отмечается, что Днепр - пятый город Украины после Киева, Львова и Одессы, где заработал сервис.
В компании добавили, что в течение первой недели после запуска клиенты могут заказать поездку со скидкой до 50%.
Напомним:
Ранее сервис заказа такси Bolt объявил о запуске в Киеве в тестовом режиме новой категории XL с авто на 6 и более посадочных мест.
Экономическая правда
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