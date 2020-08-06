Такси Bolt начало работу в Днепре

Сервис заказа такси Bolt 6 августа 2020 года запустился в Днепре, стоимость поездок - от 23 гривен.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что Днепр - пятый город Украины после Киева, Львова и Одессы, где заработал сервис.

В компании добавили, что в течение первой недели после запуска клиенты могут заказать поездку со скидкой до 50%.

Напомним:

Ранее сервис заказа такси Bolt объявил о запуске в Киеве в тестовом режиме новой категории XL с авто на 6 и более посадочных мест.

Экономическая правда