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Безос продав 1 мільйон акцій Amazon на 3,1 мільярда доларів

Четвер, 6 серпня 2020, 11:58
 

Засновник та гендиректор Amazon Джефф Безос у перші дні серпня продав 1 млн акцій компанії на суму 3,1 млрд доларів - після сплати податків він отримає приблизно 2,4 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на документи, подані до Комісії з цінних паперів та бірж США.

Згідно з документами, угоди відбулися 3 і 4 серпня. 

За кілька днів до цього Amazon прозвітувала про ріст квартальної виручки на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чистий прибуток на акцію склав 10,3 долара - це майже в 10 разів більше, ніж передбачали аналітики. З 30 липня по 4 серпня акції Amazon зросли на 2,8%, у середу вони подорожчали ще на 2,1%.

Раніше в цьому році Безос продав акції Amazon на 4,1 млрд доларів.

Наразі засновнику Amazon належить більше 54 млн акцій компанії.

Безос залишається найбагатшою людиною світу, статки за даними на 6 серпня - 189,5 млрд доларів.

Економічна правда

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