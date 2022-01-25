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За 2 роки дохід українських продавців на міжнародних маркетплейсах зріс на чверть – дослідження

Вівторок, 25 січня 2022, 18:55
 
getty images

За останні 2 роки середній дохід українських онлайн-продавців на міжнародних майданчиках, на кшталт Amazon, eBay, etsy та інших, зросли на 25%.

Про це йдеться у дослідженні платіжної платформи Payoneer.

Так, із третього кварталу 2019 по третій квартал 2021 року середній дохід українського селлера збільшився на 25%.

А за липень-вересень 2021 року середній дохід українських онлайн-продавців на міжнародних ринках склав 9860 доларів або 3290 доларів на місяць.

У Payoneer додали, що саме онлайн-продавці заробляють найбільше серед усіх українців, які працюють на міжнародних ринках.

Рейтинг п’яти найбільших міст України за середнім доходом селлерів у третьому кварталі 2021:

  1. Львів
  2. Київ
  3. Одеса
  4. Харків
  5. Дніпро

"Найбільше серед п’яти великих міст України за 3 квартал 2021 заробили львівські продавці - $13 390, на другому місці кияни - $12 550.

За той же період одесити отримали в середньому $10 940. Середній дохід харківських продавців за липень-вересень 2021 склав $8 550, а дніпровських - $8 320", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

З 1 кварталу 2019 року по 1 квартал 2021 року середній дохід українського онлайн-продавця на міжнародних торгових майданчиках зріс у 1,5 рази, або на 49%.

Економічна правда

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