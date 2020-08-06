Безос продал 1 миллион акций Amazon на 3,1 миллиарда долларов

Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос в первые дни августа продал 1 млн акций компании на сумму 3,1 млрд долларов - после уплаты налогов он получит примерно 2,4 млрд долларов.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно документам, сделки состоялись 3 и 4 августа.

За несколько дней до этого Amazon отчиталась о росте квартальной выручки на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила 10,3 доллара - это почти в 10 раз больше, чем предсказывали аналитики. С 30 июля по 4 августа акции Amazon выросли на 2,8%, в среду они подорожали еще на 2,1%.

Ранее в этом году Безос продал акции Amazon на 4,1 млрд долларов.

Сейчас основателю Amazon принадлежит более 54 млн акций компании.

Безос остается самым богатым человеком мира, состояние по данным на 6 августа - 189,5 млрд долларов.

Экономическая правда