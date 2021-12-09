В Італії Amazon оштрафували на 1,1 млрд євро за зловживання на ринку

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Італійський регулятор оштрафував компанію Amazon на 1.13 млрд євро за зловживання своєю домінуючою позицією на ринку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Регулятор 9 грудня заявив, що компанія завдала шкоди своїм конкурентам, які надають послуги онлайн-продажу і доставки.

"Amazon займає домінуючу позицію на італійському ринку як посередник платформ для продажів, що компанія використала для просування власного логістичного сервісу Fulfilment by Amazon (FBA) продавцями, активними на Amazon, замість логістичних сервісів, які пропонують оператори-конкуренти, та для посилення своєї домінуючої позиції", - заявив регулятор.

У заяві додають, що вимагатиме від компанії виправити свою поведінку і за цим здійснюватимуть моніторинг.

Нагадаємо, в липні 2021 року управління із захисту даних Люксембургу (CNPD) оштрафувало Amazon на 746 мільйонів євро за недотримання правил конфіденційності ЄС.

У той же час, навесні 2021 року Суд ЄС скасував рішення Європейської комісії, яким компанію звинувачували в незаконному отриманні державної допомоги в Люксембурзі у вигляді зниження податків та зобов’язували сплатити недоплачену суму.