Більше 30 мільярдів доларів за рік: Amazon вперше розкрив дані про виручку від реклами

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Сума виторгу Amazon від реклами становить 31,2 млрд доларів у 2021 році - у компанії заявили, що у 4 кварталі продажі зросли на 32%.

Про це пише CNBC.

Зазначається, що Amazon вперше розкрила інформацію про виручку від реклами - раніше компанія включала цю інформацію у підрозділ "Інше"

Наскільки прибутковим є підрозділ, компанія не повідомляє.

"Розкриття інформації сталося після багатьох років інвестування Amazon в рекламний бізнес і збереження конфіденційності інформації", - пише видання.

При цьому, реклама наразі займає частку у близько 7% у загальному виторгу Amazon.

Майже 12 млрд дол квартального прибутку Amazon отримала завдяки інвестиціям у виробника електромобілів Rivian, який вийшов на біржу у листопаді 2021 року.

Економічна правда