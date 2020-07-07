Банки вперше почали конкурувати за клієнта по "Доступним кредитами 5-7-9%" — Петрашко

Банки вперше почали конкурувати за клієнта за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", серед лідерів за заявками - "Кредобанк", "Райффайзен Банк Аваль" та "Укргазбанк".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова Мінекономіки Ігор Петрашко.

"На одній з нарад недавно ми вперше почули, що банки почали конкурувати за клієнта. Такого на нашій пам'яті не було. У нас лідери Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк за заявками, з видачі - Кредобанк", - розповів міністр.

За його словами, після недавнього пом'якшення умов видачі кредитів за цією програмою банки відчули зростання заявок.

"Процес пішов. Заявки від підприємців почали рости. Наприклад, за тиждень було зростання на 60%", - додав Петрашко.

"Грошей у Фонді підприємництва в розрахунку на рік вистачає на 30 млрд грн рефінансованих кредитів", - уточнив міністр.

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Нагадаємо:

Банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень видали 135 нових кредитів на загальну суму близько 300 млн грн (281,042 млн грн).

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.