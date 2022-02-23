Як працюватиме банківська система у разі надзвичайного стану – пояснення НБУ

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У Нацбанку заявили, що у разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі.

НБУ має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою", - кажуть в НБУ.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що "економіка та фінансова система залишаються стабільними".

"У нас є достатньо резервів та міцності, аби протистояти не лише військовій, але і економічній та торгівельній, енергетичній агресії. У нас немає жодних економічних причин для погіршення ситуації, окрім паніки", - запевнив Шмигаль.

Нагадаємо:

Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

Це рішення має затвердити Верховна Рада.

Економічна правда