Банки впервые начали конкурировать за клиента по "Доступным кредитам 5-7-9%" — Петрашко

Банки впервые начали конкурировать за клиента по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", среди лидеров по заявкам - "Кредобанк", "Райффайзен Банк Аваль" и "Укргазбанк".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

"На одном из совещаний недавно мы впервые услышали, что банки начали конкурировать за клиента. Такого на нашей памяти не было. У нас лидеры Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк по заявкам, по выдаче - Кредобанк", - рассказал министр.

По его словам, после недавнего смягчения условий выдачи кредитов по этой программе банки ощутили рост заявок.

"Процесс пошел. Заявки от предпринимателей начали расти. Например, за неделю был рост на 60%", - добавил Петрашко.

"Денег в Фонде предпринимательства в расчете на год хватает на 30 млрд грн рефинансированных кредитов", - уточнил министр.

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Напомним:

Банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю выдали 135 новых кредитов на общую сумму около 300 млн грн (281,042 млн грн).

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.