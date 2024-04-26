Anglo American відхилила пропозицію з поглинання від гірничодобувного гіганта BHP як значно недооцінену

Anglo American Plc відхилила пропозицію про поглинання від найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP Group вартістю 39 мільярдів доларів, заявивши, що вона значно недооцінює компанію.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відповідно до запропонованого пакету акцій, Anglo спочатку виділила б контрольні пакети акцій південноафриканських компаній з видобутку платини та залізної руди своїм акціонерам, а потім була б придбана BHP. Загальна вартість однієї акції необов'язкової пропозиції склала близько 25,08 фунтів стерлінгів, повідомила BHP у четвер.

Відмова Anglo була широко очікуваною. Аналітики та деякі інвестори Anglo вважали, що пропозиція BHP була нижчою за ту ціну, яка могла б залучити 107-річного шахтаря до переговорів. Тепер BHP доведеться покращити свою пропозицію, якщо вона хоче розпочати переговори.

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"Пропозиція BHP є опортуністичною і не враховує перспективи Anglo American", - заявив у своїй заяві голова правління Anglo Стюарт Чемберс. "Запропонована структура також є вкрай непривабливою, створюючи значну невизначеність і ризик виконання угоди, який майже повністю лягає на плечі Anglo American, її акціонерів та інших зацікавлених сторін".

Об'єднання з Anglo дало б BHP приблизно 10% світової пропозиції мідних рудників напередодні очікуваного дефіциту, який, за прогнозами багатьох оглядачів ринку, призведе до різкого зростання цін. У разі успіху ця угода ознаменує повернення BHP до великомасштабних угод, водночас потенційно витіснивши інших претендентів, які прагнуть збільшити свій доступ до металу, що тісно пов'язаний з глобальним енергетичним переходом.

Нагадаємо:

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Найбільша гірничодобувна компанія світу BHP Group запропонувала викупити 100% акцій свого конкурента Anglo American за 38,8 мільярда доларів.

Ціни на мідь підскочили до найвищого рівня за останні 14 місяців, оскільки інвестори активно скуповують цей важливий для промисловості метал на тлі зростання ризиків скорочення постачання та сподівань на глобальне відновлення попиту.