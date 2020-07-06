"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 135 кредитів

Банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень видали 135 нових кредитів на загальну суму близько 300 млн грн (281,042 млн грн).

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом, станом на 6 липня 2020 року, вже видали 1034 кредити на загальну суму більше 1 млрд грн (1091,443 млн грн).

"Упродовж останніх кількох тижнів динаміка програми значно пожвавилась за рахунок рефінансування раніше отриманих кредитів.

Але попит на інвестиційні кредити зберігається на високому рівні, що свідчить про наміри підприємців розвиватися попри кризу. Портфель інвестиційних кредитів вже перетнув позначку у 550 млн грн., і банки продовжують розглядати нові заявки", - йдеться у повідомленні.

Також на минулому тижні набрало чинності рішення уряду, щодо спрощення умов участі в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" для мікро- та малого бізнесу. Зокрема, було пом’якшено вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу, знято обмеження щодо напрямків використання коштів та максимальної суми кредиту.

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Нагадаємо:

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда